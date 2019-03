Questa mattina, sabato 30 marzo 2019, a Cermenate è andata in scena l’inaugurazione di un’auto green in condivisione tra Comune e cittadini.

A Cermenate arriva l’auto green in condivisione

Si tratta di un innovativo modello di car sharing che prevede l’utilizzo condiviso di un veicolo elettrico di ultima generazione tra amministrazione comunale e cittadinanza, in fasce orarie diverse e compatibili tra loro. E’ il servizio E-Vai PUBLIC, che nasce dalla collaborazione tra la società di car sharing del Gruppo FNM e il Comune di Cermenate, una delle prime amministrazioni locali in Lombardia ad avviare questa tipologia di servizio.

Auto in condivisione

Il Comune di Cermenate si è dotato di un veicolo completamente elettrico, con autonomia di 400 chilometri, messo a disposizione del proprio personale per svolgere le attività lavorative dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 8.00 alle 12.00. Al di fuori di questi orari il veicolo è invece noleggiabile dai cittadini che possono richiederlo, dopo essersi registrato al servizio, dal sito www.e-vai.com o al numero verde 800.77.44.55, ritirandolo e riconsegnandolo presso la stazione di ricarica realizzata da E-Vai nel parcheggio di via Montessori.

Parco macchine cologico

Ci sono vantaggi sia per i Comuni sia per la cittadinanza. L’amministrazione comunale raggiunge l’obiettivo di adottare un parco macchine ecologico, abbattendo l’impatto ambientale della propria flotta, offrendo al contempo un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, con la presenza di un car sharing in territori non raggiunti da altri operatori del settore. Il cittadino ovviamente può usufruire della comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli oneri della proprietà di un mezzo.

“E-Vai PUBLIC è una soluzione che risponde in modo innovativo all’esigenza di mobilità sostenibile in forte crescita in tutto il territorio lombardo – commenta Augusto De Castro, Consigliere delegato di E-Vai –. Grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, come Cermenate, il car sharing può arrivare anche in realtà locali non raggiunte dai grandi operatori, riducendo il ricorso all’auto privata da parte dei cittadini e rendendo più efficiente e sostenibile la gestione del parco vetture del comune”.

“Un servizio che fa bene all’ambiente”

“Un ulteriore obiettivo raggiunto in campo di sostenibilità ambientale da parte del nostro Comune – aggiungono Mauro Roncoroni e Federica Bernardi, rispettivamente sindaco e vicesindaco del Comune di Cermenate -. Siamo orgogliosi di poter essere tra i primi Comuni lombardi a sperimentare questo servizio che fa bene all’ambiente e offre opportunità nuove ai nostri cittadini. La collaborazione tra pubblico e privato, tra amministrazione e cittadino, ancora una volta caratterizza la nostra attività: auspichiamo che i Cermenatesi apprezzino e colgano tutte le opportunità offerte da questa innovazione e che possano dare inizio a un circuito virtuoso, orientato a un nuovo modello di mobilità meno inquinante”.