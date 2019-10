Una sala della Biblioteca Civica di Como gremita di persone di ogni età interessate a conoscere le fake news in campo di alimentazione che sempre più spesso leggiamo in rete o ascoltiamo ogni giorno attraverso i media. Grande successo per il convegno dal titolo “Dottore, ma è vero che? Alimentazione e dintorni” organizzato venerdì 4 ottobre dall’ordine dei medici di Como con l’intento di fare chiarezza sulle bufale circolanti sulle diete e sulle mode alimentari.

A Como grande successo per il convegno sull’alimentazione

A confronto i maggiori esperti del campo dalla Professoressa Paola Palestini dell’Università di Milano, al dottor Alessandro Conte dell’ATS del Friuli orientale, e il dottor Marco Missaglia, medico mandellese specialista in. Scienza dell’alimentazione e dietologia. Proprio il dottor Missaglia, impegnato da anni in programmi di divulgazione sulle reti Rai ha evidenziato come alcune notizie in circolazione sul glutine siano prive di fondamento o come ultimamente si voglia affermare che non esiste una correlazione sicura tra una dieta a elevato consumo di carne rossa e l’aumento del rischio statistico di andare incontro alle neoplasie del colon-retto ( in discordanza con le linee guida esposte dallo IARCndi Lione) e ancora come il latte possa essere visto come un alimento potenzialmente pericoloso sempre per il rischio oncologico. La salute è un bene prezioso che va tutelata affidandosi ai consigli del medico di fiducia o degli specialisti in grado grdi consigliarci e di valutare quali siano gli interventi comportamentali più opportuni.

Le informazioni in ambito medico e nutrizionale, continua Missaglia, vanno date in modo comprensibile e scientificamente rigoroso basandosi sulle evidenze scientifiche attuali e non sulle mode e gli slogan. Il dottor Conte ha poi esaminato i fenomeni legati al marketing degli alimenti e dei risvolti delle scelte legate al consumo dei prodotti biologici e biodinamici. Interessanti anche gli interventi della dottoressa Licia Snider Gastroenterologa del S. Anna di Como che ha parlato della celiachia e delle bufale sul glutine e sulle supposte intolleranze atttribuite ad esso. La dottoressa Marina Russello allergologa dell’azienda comasca che ha fatto il punto sulle intolleranze e le allergie e i test diagnostici in circolazione, spesso non validati dalla scienza medica. Importante come ha sottolineato il presidente ddll’Ordine dei Medici di Como, Gianluigi Spata che le false credenze in alimentazione e le presunte aspettative su alcuni cibi. In quanto pericolose per la nostra salute, vengano contrastate da una divulgazione scientifica e rigorosa promuovendo contestualmente modelli alimentari salutari e stili di vita corretti.