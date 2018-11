Ci sono state Milano e Napoli, poi Bergamo, Caserta e Verona, e ora anche Erba può fare la sua parte per aiutare Alessandro, il bambino di un anno e mezzo nato con una malattia rarissima e per cui i genitori hanno lanciato un appello per trovare donatori di midollo osseo compatibili.

A Erba “Aiutiamo Alessandro” per trovare donatori di midollo

Per lui, ma anche per chiunque ne possa avere bisogno, si è infatti mossa Admo Regione Lombardia, che, con lo slogan “Gente che ha midollo”, ha scelto proprio Erba come prima tappa per la “Giornata della tipizzazione” nella provincia di Como. Domani, sabato 3 novembre, dalle 9, sarà così possibile recarsi presso l’ospedale Fatebenefratelli per diventare possibili donatori. I requisiti necessari sono sostanzialmente tre: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, pesare almeno 50 chili e godere di buona salute. Per iscriversi è necessario un primo screening con prelievo di saliva o di sangue per procedere con la tipizzazione, ovvero la caratterizzazione del profilo genetico, necessaria per verificare l’eventuale compatibilità con un paziente. Se non risultano controindicazioni si entra a far parte ufficialmente del registro, diventando potenziali donatori di midollo osseo. Nel registro si resta fino all’età di 55 anni.

Tutte le info

Per sveltire le procedure, visto che ci si augura un buon afflusso, l’invito è quello di arrivare con i moduli già stampati e compilati, da www.admolombardia.org/registrati-on-line/. Sempre sul sito di Admo è possibile controllare quali sono le patologie che escludono la possibilità di donare il midollo osseo e altre risposte a tutte le possibili domande. Ma è ovviamente possibile avere informazioni anche direttamente in ospedale, dove ci saranno medici e infermieri presenti apposta per l’occasione.

