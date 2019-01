Erba perde la storica parrucchiera Mariella Beauty Salon. Per i proprietari è tempo di andare in pensione.

Mariella Beauty Salon chiude: “E’ il momento di fare altro”

Dopo 52 anni di lavoro, di cui 44 tutti in via Pascoli, chiude la storica attività. Lunedì 31 dicembre è stato l’ultimo giorno di apertura del salone e nel pomeriggio la titolare Mariella Parisi ha voluto salutare e ringraziare le sue clienti con un rinfresco. “Ringrazio davvero tutte le mie molte clienti che mi sono sempre rimaste affezionate, ma ora è tempo di fare altro”. Ci saranno le passeggiate e la passione per la pittura, ma anche la voglia di andare in Australia a trovare la madre.

