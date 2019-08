Tutti in piazza con le Penne nere. Torna il Ferragosto e per chi resta in città la parola d’ordine è «fare festa» con gli Alpini.

Per il ventottesimo anno consecutivo il gruppo alpino cittadino, guidato da Luigi Villa, propone un evento che è ormai nel cuore di tutti, erbesi e non.

A Erba Ferragosto si festeggia con gli Alpini

Si parte mercoledì, 14 agosto, con l’apertura alle 19 del ristorante. La cucina propone come sempre piatti tradizionali della Brianza.

Giovedì 15, giorno di Ferragosto, la piazza vivrà il suo momento clou. Sia per pranzo che per cena, alle 12 e alle 19, tutti a tavola: è tradizione che grandi compagnie riempiano i portici e affollino la piazza per gustare le prelibatezze degli Alpini. Per quanti non potranno intrattenersi, c’è la possibilità di asporto. Alle 21 serata danzante. Programma culinario che si ripeterà anche per le due giornate successive: ristorante aperto sia venerdì 16 che sabato 17. A chiudere la Gran festa di Ferragosto sarà la serata danzante del 17 a partire dalle 21.

