E’ tutto pronto per la 15^ edizione del Raduno dei trattori organizzato dal Club Auto Amarcord di Ponte Lambro guidato da Pasquale Lione. L’appuntamento è per domenica 12 gennaio a partire dalla mattinata.

Raduno dei trattori, ecco il programma

Il programma del 15° raduno dei trattori prevede le iscrizioni e il ritrovo dalle 8.30 alle 9.30 presso il bar Hocus Pocus di via Volta. Alle 11 partenza dalla piazza mercato per Erba Alta. Alle 11.30 benedizione dei trattori presso la chiesa Santa Maria degli Angeli di Buccinigo e poi si raggiungerà il Castello di Casiglio per il tradizionale pranzo.

Alle 15 ci sarà la premiazione per tutti i partecipanti. Lo scorso anno è stato un record di partecipanti e l’organizzazione spera di replicare il grande successo anche per questa 15^ edizione.

