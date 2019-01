A Erba lunedì arriva la deputata Pd Debora Serracchiani

In occasione della fase congressuale del Partito Democratico, lunedì 14 gennaio, a Erba arriverà la deputata Pd Debora Serracchiani.

L’appuntamento è alle 21, all’Hotel Leonardo Da Vinci (di fianco al centro espositivo Lariofiere), in via Leonardo Da Vinci 6. A organizzare l’incontro il “Comitato Martina” di Como, Monza Brianza, Lecco e Sondrio. La deputata del Pd, ex presidente del Friuli-Venezia Giulia, in passato ha ricoperto la carica di deputata al Parlamento europeo, sempre per il Partito Democratico. L’incontro è stato organizzato dal Comitato, in vista dei congressi dei Circoli e delle primarie del prossimo 3 marzo, che ha visto appunto la costituzione del comitato a sostegno di Maurizio Martina a segretario del partito. L’appuntamento è quindi per lunedì 14 gennaio presso l’Hotel Leonardo da Vinci per lo speciale incontro che vedrà ospite la deputata e il candidato alla segreteria del Partito Democratico.