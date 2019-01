A Erba nasce l’app per segnalare ciò che non va in città

A Erba un’applicazione gratuita per segnalare tutto ciò che non va in città. E’ questa la novità lanciata proprio in settimana dal gruppo consiliare “ErbaPrimaDiTutto”.

L’app in questione è stata realizzata da Giuseppe Croci. “Come anticipato nei “buoni propositi 2019” il gruppo ErbaPrimaDiTutto ha in animo di adoperarsi per adottare iniziative che possano sempre più intercettare le necessità concrete dei cittadini e di portarle nelle sedi opportune affinché possano essere ascoltate e soddisfatte – ha spiegato la capogruppo Anna Proserpio – Spesso incontriamo persone che ci chiedono di farci portavoce presso il sindaco e gli assessori competenti in merito a richieste e segnalazioni”. (QUI il link per scaricare l’app)

