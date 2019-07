A Erba nasce una nuova associazione per ricordare un bimbo di 5 anni morto a causa di un neuroblastoma e per raccogliere fondi per la ricerca, ma anche per altre diverse realtà sociali.

Il piccolo Nicolò Lanzoni aveva e ha tanti amici in città.

A Erba nasce l’associazione per ricordare il piccolo Nicolò

Viveva a Sesto San Giovanni ma la mamma Elisabetta Vismara è di Erba e per anni ha lavorato come insegnante alla scuola dell’infanzia “Gianetti”. Proprio per ricordare questo piccolo guerriero, la sua lotta e la sua forza, ma anche per raccogliere fondi a favore della ricerca sul neuroblastoma, lo scorso anno alcuni amici avevano organizzato una giornata di festa e intrattenimenti al Parco sotto il nome di “Salta ancora Nicolò”, a cui avevano partecipato anche mamma Elisabetta e papà Marco. Ora, da maggio, è nata una vera e propria associazione con il nome di “SaltancoraNicolò” e in programma c’è già il secondo evento al parco fissato per il 22 settembre.

