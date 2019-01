Il Teatro Excelsior di Erba ospita lo spettacolo benefico “Tutti insieme per Unicef”.

A Erba l’anno nuovo inizia all’insegna dei buoni sentimenti. Per venerdì 11 gennaio, alle 20.30, è infatti in programma uno spettacolo benefico a favore di Unicef. Un’iniziativa organizzata dal Comune erbese, dal Consorzio servizi alla persona e dall’ospedale Sacra Famiglia. Durante lo spettacolo prenderanno la parola il Dipartimento materno infantile, i Servizi sociali a sostegno del minore e della famiglia e le associazioni che sul territorio promuovono iniziative per l’infanzia. Obiettivo raccogliere fondi per Unicef e quindi per i bambini. A portare allegria e divertimento gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Excelsior: Baule dei Suoni, Compagnia del Solluchero, Il Duo Piazza Colzani e I Fracassoni. L’ingresso è a offerta libera.

