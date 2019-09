Padre Giovanni Giovenzana è arrivato a Eupilio la scorsa settimana.

A Eupilio arriva padre Giovanni: “Sarò un prete tra la gente”

Il nuovo parroco sta a poco a poco conoscendo la comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria, in un ruolo per lui del tutto nuovo. Monzese, 46 anni, con un passato da scout e la decisione di entrare in seminario a 24 anni. “Il mio obiettivo è quello di tenere il più possibile le relazioni con le persone. Spero di non rimanere chiuso in canonica, ma di incontrare la gente” ha spiegato.