Tramite un avviso la Pro Loco di Figino Serenza ha comunicato che è stato annullato il falò della Giubiana che era previsto in oratorio. Dal Comune però fanno sapere che l’autorizzazione all’evento era già pronta e avrebbe solo dovuto essere ritirata.

A Figino Serenza annullato il falò della Giubiana

“L’impegno e l’amore per la nostra comunità e per le nostre tradizioni questa volta non sono bastati. Purtroppo ci troviamo impossibilitati a garantire il rispetto inderogabile di alcune normative che rendono irrealizzabile lo svolgimento della manifestazione GIUBIANA 2020 così com’è sempre stata fatta – fanno sapere della Pro Loco – Con grande rammarico ci vediamo costretti ad annullare tale manifestazione”.

Il Comune fa sapere che era già stata preparata l’autorizzazione con tutte le deroghe alla legge regionale. “Il documento è qui pronto da ritirare, abbiamo appreso tramite social l’annullamento dell’evento – fa sapere il sindaco, Roberto Moscatelli – La normativa, come in qualsiasi altro Comune, prevede che venga bruciata legna vergine, l’utlizzo di transenne per delimitare l’area del rogo, lo spegnimento dopo la manifestazione della brace e la bonifica nei giorni successivi. Si chiede di non bruciare plastica e non utilizzare gasolio o benzina. Ovviamente durante la manifestazione ci sarebbe stata la presenza della Protezione civile, pronta a intervenire in caso di necessità”.