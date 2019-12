Si chiama Tondino il protagonista del nuovo calendario 2020 di Figino Serenza. E’ un vero e proprio simbolo del passato.

A Figino Serenza arriva il calendario del 2020

“E’ venuto a visitare la nostra Figino del futuro – commenta l’assessore Sara Bellini, che ha portato avanti la realizzazione del calendario – E’ un personaggio curioso, va su e giù per le vie del paese, rivisita i luoghi che sono stati propri della Ferriera, ma si spinge anche oltre. Vuole conoscere ogni angolo nascosto del paese e attraverso i suoi scatti accompagnerà i cittadini di Figino Serenza per tutto il 2020″. Un richiamo al passato, quindi. Sì, perchè Tondino è stato realizzato con gli stessi materiali lavorati dalla storica ditta Ferriera dei Fratelli Orsenigo, che operava e occupava gran parte del territorio figinese fin dai primi anni del Novecento. Il calendario con protagonista un nuovo amico dei figinesi verrà consegnato in questi ultimi giorni del 2019 nelle case dei cittadini.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 28 dicembre 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui