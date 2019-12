Un regalo inaspettato, ma sicuramente gradito attenderà gli alunni delle scuole primarie inverighesi al loro rientro sui banchi dopo le feste natalizie. Sono in arrivo infatti le borracce anti plastica che andranno a sostituire le tradizionali bottigliette.

A Inverigo il Comune regala 500 borracce agli studenti

Una vera e propria svolta green che coinvolgerà tutti i plessi dell’istituto comprensivo. “Con l’inizio del nuovo anno, verranno distribuite circa 500 borracce in alluminio a tutti i bambini e le bambine delle scuole primarie, per sostituire l’uso delle bottigliette in plastica – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Alessandra Trevisani – Il progetto, nato su iniziativa della nostra commissione Mensa, vuole sensibilizzare tutti gli studenti e le loro famiglie sulla necessità di ridurre l’utilizzo della plastica, inserendosi così nella campagna di incentivazione per il consumo di acqua di rete promossa dalla stessa commissione”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 21 dicembre 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui