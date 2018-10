A Lariofiere, questa mattina, sabato 19 ottobre, il convegno sulla sfida formativa.

Il convegno parla della sfida formativa che ruota intorno alle competenze trasversali. Perché la scuola, gli studenti e le famiglie devono investire tempo e risorse per accrescere le competenze trasversali delle nuove generazioni? Perché le soft skills sono così importanti nel mondo del lavoro? Perché servono in uno scenario che cambia rapidamente grazie a innovazioni e tecnologie? Cosa può fare la scuola per allenare queste competenze? Si cercherà di dare risposta a questi interrogativi, con lo scopo di promuovere non solo una maggiore consapevolezza ma anche comportamenti virtuosi tra i protagonisti della scuola di domani. Non è riuscito ad essere presente il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti la cui presenza era stata annunciata negli scorsi giorni.

