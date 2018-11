Ieri, mercoledì 31 ottobre, Rudy Zerby è stato protagonista a Lariofiere durante la Mostra dell’Artigianato.

A Lariofiere ospite speciale Rudy Zerbi

Dal suo libro appena pubblicato con Mara Maionchi, “Se non sbagli non sai cosa ti perdi”, nato per gioco, quasi a voler scherzare sulla quotidianità, alla tv. Zerbi ieri si è raccontato al pubblico della Mostra dell’Artigianato in Sala Porro. A Erba per tanti è stata una bella occasione per conoscere da vicino il talent scout e per un selfie, d’obbligo da immortalare nei profili Instragram.

Una carriera da urlo

Un’innata passione per la musica, è stato talent scout e produttore discografico presso Sony Music, fino a diventarne addirittura il Presidente. Ha collaborato a progetti con artisti del calibro di Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso e Marco Mengoni. Dopo 16 anni abbandona l’attività e diviene in breve tempo un personaggio tv, partecipando a programmi come “Amici di Maria De Filippi”, “Italia’s Got Talent” e “Tu si che Vales”, rispettivamente nel ruolo di insegnante di canto e giurato. Dal 2010 è tra gli speaker di Radio Deejay, conducendo un programma al fianco di Laura Antonini.