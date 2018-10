Torna a Lariofiere il festival di narrativa gialla e noir “La Passione per il delitto”, oggi, sabato 27, e domani, domenica 28 ottobre, a ingresso libero e gratuito. Come sempre sarà un susseguirsi di incontri letterari, concorsi, cucina in giallo, mostre e musica.

A Lariofiere torna “La Passione per il delitto”

Più di trenta ospiti in due giorni tra scrittori, giornalisti, saggisti. Una carrellata intensa di autori e libri di genere usciti nell’ultimo anno, affiancati da mostre, spettacoli musicali, concorsi e incursioni culinarie. Il Festival, oltre ai consueti incontri con gli autori, propone il concorso letterario “Giallo in 300 caratteri”: le brevi opere saranno votate da una giuria di scrittori e giornalisti e i primi tre classificati saranno premiati in diretta domenica 28. Clicca qui per tutto il programma.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 27 ottobre, in edicola

