Dopo 36 anni di servizio presso la scuola dell’Infanzia “Zaffiro Isacco”, a fine anno scolastico la maestra Elvira Mauro andrà in pensione.

A Merone il saluto alla maestra in pensione

La donna ha iniziato la sua esperienza di insegnante giovanissima: aveva infatti 17 anni e si era appena diplomata quando ha ricevuto il primo incarico ad Asti, città di cui è originaria. Dopo il matrimonio si è trasferita a Merone e ha preso servizio presso la scuola materna del paese. Venerdì 31 maggio si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ai bimbi grandi: la festa ha rappresentato anche l’occasione per ringraziare Elvira per quanto ha fatto in tutti questi anni e per donarle un bouquet e un diploma particolare

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 8 giugno 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui