“Una lezione di vita e di umiltà che consiglio a tanti, è meglio che andare dallo psicologo”, dice il caslinese Nicola Dibenedetto, che mentre parla al telefono è ancora in cammino: gli mancano un paio d’ore per finire la tappa del giorno.

A piedi verso Santiago De Compostela

Lo scorso 30 giugno, con lo zaino in spalla, è partito da Los Arcos, in Navarra, alla volta di Santiago De Compostela, riprendendo dal punto in cui si era fermato la scorsa estate: “L’anno scorso ero venuto qui in avanscoperta, per capire che tipo di esperienza aspettarmi; quest’anno voglio fare più strada possibile, vediamo fin dove arrivo”. In totale, il pellegrinaggio si snoda per ben 800 chilometri, e nei primi dieci giorni circa di cammino Dibenedetto ne ha già percorsi 350. A 62 anni compiuti, si sente in gran forma e con tanta energia da spendere.

