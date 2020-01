Nella giornata di domenica 12 gennaio 2020 in programma un evento a Villa Clerici, a Erba.

A Villa Clerici arriva Natura e cultura

Il titolo dell’evento è “Natura e cultura”. Verranno presentati i profumi viventi di solo fiori del lago di Como, trasumati con alchimia che da fuori curano dolori di corpo e mente.

Come raggiungere la location

Villa Clerici si trova in centro a Erba, a circa 50 min. da Milano e Lugano. Edificata alla metà del ‘700 come setificio fu trasformata in residenza estiva alla fine dell’800. Da sempre proprietà della famiglia Clerici, si presenta nella sua architettura originale. A seconda delle esigenze può ospitare da piccoli ricevimenti privati ed esclusivi fino ad eventi con capienza di 120/200 persone. La particolarità della Villa è di poter predisporre spazi di diversa tipologia, dalla corte collegata alla Limonera e Teatro, al Salone delle feste con adiacenti salotti e terrazzi, al parco di 10.000 mq con annesso laghetto e giochi di fontane.

La villa dispone anche di una piccola Cappella per celebrazioni esclusive su richiesta.