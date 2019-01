Mattina complicata per i pendolari comaschi e non solo. Diversi i treni cancellati o in ritardo, Trenord parla di “accertamenti di sicurezza lungo la linea”.

Treni in ritardo e cancellati

Lungo la direttrice Chiasso-Como-Seregno-Milano sono molti i treni che hanno diversi minuti di ritardo. Alcuni invece sono stati addirittura cancellati. La situazione:

AGGIORNAMENTO 9.35 – Il treno 725 (MILANO CADORNA 08:53 – CAMNAGO-LENTATE 09:35) viaggia con 17 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea, di competenza FERROVIENORD.

AGGIORNAMENTO 9.20 – Proseguono gli accertamenti lungo la linea.

La circolazione dei treni avviene su un unico binario, per entrambi i sensi di marcia, tra le stazioni di SEREGNO e CARIMATE.

Attualmente si registrano ritardi medi di 30 minuti, possibili cancellazioni e variazioni di percorso.

Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione.

CLICCA QUI per gli aggiornamenti in tempo reale dal sito di Trenord.