Una donna forte, coraggiosa, amante della vita. Tutto questo era Anna Pingitore, di Lambrugo, la mamma di 45 anni mancata lo scorso sabato 21 dicembre vinta da un terribile male contro il quale ha combattuto con tutte le sue forze per un anno.

Addio mamma coraggiosa

Di professione infermiera, impiegata a Villa Beretta – la struttura per la medicina riabilitativa dell’ospedale Valduce nella vicina Costa Masnaga – volontaria dell’Associazione Genitori, Anna lascia la figlia Aurora di soli 11 anni, l’amato marito Andrea Marini, la sua bella e unita famiglia e tante persone che nel corso della vita ha saputo conquistare con il suo sorriso e che si sono ritrovate lunedì nella parrocchiale di Lambrugo per rivolgerle un ultimo saluto. “Anna era un vulcano di energia – ricorda commosso il marito – Ci siamo conosciuti trent’anni fa, quando eravamo solo dei ragazzini. Facevamo parte della stessa compagnia, in seguito ci siamo prima fidanzati e poi sposati. A luglio avremmo festeggiato vent’anni di matrimonio. Siamo cresciuti insieme e lei mi ha insegnato tantissimo nel corso di tanti anni trascorsi al mio fianco, soprattutto durante quest’ultimo così difficile, da quando quel brutto male ha fatto capolino nelle nostre vite”.

