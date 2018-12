Regione Lombardia, con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha stanziato,

per la provincia di Como 1,1 milioni di euro per l’adeguamento reti fognarie e depuratori del territorio.

Adeguamento reti fognarie e depuratori: arrivano 1,1 milioni di euro

Nel dettaglio 289mila euro per l’adeguamento del depuratore di Menaggio; 629mila euro per la riqualificazione urbana e tecnologica di via Varese a Turate e 67mila euro per l’estensione di tratti fognari a Valbrona. Oltre a 193mila euro per il ripristino del collettore intercomunale Lambrugo-Merone.

“Gli interventi che andiamo a finanziare riguardano, nello specifico, il completamento delle reti fognarie e l’adeguamento e il potenziamento di una serie di impianti di depurazione e interessano agglomerati sparsi in tutto il territorio, su 8 province lombarde – ha spiegato l’assessore Foroni -. Regione Lombardia continuerà quindi a sostenere interventi che rispondono alle sollecitazioni dell’Unione europea e degli stessi Comuni interessati e intendono essere risolutivi rispetto a situazioni deficitarie, causa negli ultimi anni di procedimenti di infrazione comunitaria, rispondendo alla sempre più pressante richiesta di miglioramento della qualità delle

acque da parte dei cittadini lombardi”.

“Siamo partiti nel 2011 da una situazione frammentatissima e con resistenze notevoli da parte di molti Comuni – ha concluso l’assessore -. Oggi, grazie alla riorganizzazione e al gestore unico abbiamo fatto passi da gigante, risparmiando, e reinvestendo nella rete idrica, riuscendo addirittura a quadruplicare gli interventi”.