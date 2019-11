La residenza Anni Azzurri Mirasole di Opera organizza l’incontro dal titolo ‘Comunicare efficacemente con la persona aggressivo’, aperto a tutti i professionisti che si occupano quotidianamente dell’assistenza all’anziano. L’incontro si terrà venerdì 8 novembre, dalle ore 9.00 alle 18.00 presso la residenza Anni Azzurri Mirasole.

Nuove strategie per comunicare

In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone, che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050. Si tratta di un processo degenerativo che colpisce le cellule cerebrali provocando il declino progressivo delle funzioni cognitive e il deterioramento della personalità e della vita di relazione e che è spesso associato a stati di agitazione e aggressività immotivata. In particolare, all’interno delle residenze assistenziali, si verificano spesso manifestazioni d’angoscia e disorientamento che necessitano di essere affrontate con attenzione e consapevolezza: ascoltare, fornire un supporto emotivo-affettivo proponendo attività occupazionali, anziché cercare di calmare a tutti i costi l’anziano è sovente un intervento premiante.

Gli interventi del corso

L’incontro si propone di illustrare alcune tecniche volte a gestire gli episodi di rabbia, favorendo la conversazione tra ospite e caregiver. Gli interventi vedranno protagonisti il dott. Daniele Crosta, psicologo con specializzazione in psicoterapia cognitivo-costruttivista.

Ore 9:00 – Il significato e la gestione dell’atto violento

La comunicazione come atto terapeutico negli episodi di aggressività

Ore 14:00 – Ascolto attivo, Empatia, Comunicazione assertiva

Modalità di risposta a situazioni di violenza

Il corso si terrà venerdì 8 novembre dalle 9.00 alle 18.00 presso la Residenza Anni Azzurri Mirasole di Opera. L’appuntamento è rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali e tutte le figure sanitarie che lavorano a stretto contatto con la persona anziana. La partecipazione è libera e prevede il rilascio di crediti formativi ECM.

Anni Azzurri (gruppo KOS Care)

Anni Azzurri è il gruppo specializzato nell’assistenza agli anziani della società KOS Care, realtà che opera in Italia nell’ambito della riabilitazione attraverso le strutture del gruppo Santo Stefano e Neomesia per la psichiatria.

Le residenze sanitarie assistenziali (Rsa) del gruppo Anni Azzurri sono oltre 50 distribuite fra Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio. Le residenze Anni Azzurri accolgono ospiti anziani, autosufficienti e non, per soggiorni definitivi o temporanei, per un totale di oltre 5.000 posti letto. Alcune tra le strutture sono attrezzate con nuclei specializzati per il trattamento di patologie quali Alzheimer e demenze, stati vegetativi, gravi disabilità, malattie neurodegenerative (es. SLA, sclerosi multipla), patologie psichiatriche.