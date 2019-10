Lunedì 21 ottobre presso la scuola primaria Puecher di Buccinigo avrà luogo la serata di presentazione del progetto “Agricoltori in Erba” organizzato da Innerwheel Erba Laghi in collaborazione con la dirigenza scolastica della Puecher e l’istituto di Agraria di Vertemate con Minoprio.

L’incontro con il dottor Marco Missaglia

Durante la serata del 21 ottobre aperta alla cittadinanza ci sarà l’intervento del Dott. Marco Missaglia, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia e divulgatore scientifico il ambito nutrizionale sulle reti Rai, che spiegherà ai genitori e a tutti gli intervenuti i principi della corretta alimentazione per i più piccoli in particolare con riferimento ai fabbisogni nutrizionali propri dei ragazzi della scuola primaria.

Ci sarà poi l’intervento della dottoressa Anna Zottola, direttore della Fondazione Minoprio, proprio con gli esperti della Fondazione Minoprio i ragazzi effettueranno la parte pratica imparando nozioni di agricoltura come organizzare e tenere un orto.

Interverrà alla serata anche la dietista Pamela Fogliaro che si occuperà della Didattica nelle classi e con gli insegnanti. Al via quindi questo importante progetto sull’alimentazione e l’età evolutiva proposto da Inner Wheel e Erba laghi, il sodalizio Erbese guidato da Cristina Pozzoli Capararo.