Agrinatura torna a Lariofiere, dal 25 al 28 aprile. Grande attesa per la 19^ edizione del salone BtoC dedicato alla valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica ed alla promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. L’inaugurazione sara alle 10.30 di giovedì 25 aprile, alla presenza di Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Regione Lombardia.

Cosa si potrà trovare ad Agrinatura

All’esposizione, dedicata a grandi e piccoli, si potranno trovare prodotti agricoli, patrimonio naturalistico, eccellenze agroalimentari, creazioni florovivaistiche, animali della fattoria, filiera bosco-legno, lezioni di cucina, percorsi formativi sul mondo agricolo e sulla natura, laboratori per le famiglie e molto altro.

Una proposta a 360° per coinvolgere l’intero pubblico.

L’obiettivo della manifestazione è infatti quello di avvicinare il pubblico al recupero delle tradizioni e della cultura agricola nonché ai temi dell’ambiente, della gestione territoriale, dell’ecologia e dell’enogastronomia e si propone di presentare la produzione e i servizi delle imprese ed enti partecipanti.

Ecco gli orari di apertura

Agrinatura sarà quindi aperta al pubblico da giovedì 25 aprile sino a domenica 28 aprile. Gli orari saranno i seguenti: dalle 9.30 alle 19, orario continuato.

L’ingresso è gratuito fino a 17 anni compresi, 5 euro dai 18 anni in su. Il biglietto è acquistabile anche on line, sul sito dedicato, per evitare le code all’ingresso. Sempre sul sito internet www.agrinatura.org è possibile anche consultare tutti gli eventi in programma durante i quattro giorni di manifestazione che saranno dedicati a grandi e bambini. Parcheggio gratuito.