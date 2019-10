Air show a Linate, modifiche alla circolazione e divieto di commercio ambulante a Peschiera Borromeo. Sarà un evento unico per la Lombardia e non solo.

Air show a Linate

Sono attese 250mila per l’Air show in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 a Linate. Un evento unico e dai numeri imponenti: occuperà 700mila metri quadrati nel pratone a ridosso della pista di decollo.

Uno spettacolo che prevede 26 ore di intrattenimento, mille musicisti, 70 food truck provenienti da ogni angolo d’Europa, 18 aerei esposti e sei ore di show acrobatico con la presenza delle Frecce tricolori. Non mancheranno aquiloni giganti e volo in mongolfiera, in più anche una mostra di aerei storici tra i più rappresentativi del panorama europeo. Le esposizioni si terranno nell’historic hangar, l’intrattenimento nel music terminal, dove si esibirà la più grande rock band del mondo.

I preparativi

Gli operai sono al lavoro per completare la scenografia, che ospiterà anche una tribuna da 10.600 posti realizzata riciclando i ferri del palco di Jovanotti (Jova Beach Party del 21 settembre). Anche i bagni chimici messi per il concerto non sono mai stati spostati. Viale Forlanini chiuderà i battenti sia sabato sia domenica lasciando la carreggiata in direzione dell’aeroporto per i pedoni.

La riunione finale tra Prefettura e organizzatori dovrebbe essere martedì. I varchi d’ingresso saranno raddoppiati: ai due di Forlanini e via Fantoli, già utilizzati per Jovanotti, se ne aggiungeranno altri due in viale Baracca e un altro in viale Forlanini (all’altezza delle partenze). Dovrebbe essere confermato il piano di Atm, con le linee 73 e 27 rinforzate, come il passante che fermerà alla stazione Forlanini.

Ci sarà il re degli aquiloni

Sarà presente anche il re degli aquiloni Edoardo Borghetti, considerato uno dei più grandi e famosi “costruttori”al mondo. Il performer di Rho è stato invitato per l’inaugurazione dell’aeroporto di Linate dove le sue creazioni sfileranno con le Frecce Tricolori.

Le ordinanze del Comune di Peschiera Borromeo

