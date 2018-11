Se a casa Clooney i droni non piacciono, la pensano diversamente nel Milanese. Al centro commerciale la vigilanza vola coi droni. Succede ad Arese: sarà il primo a utilizzare questa tecnologia per controllare ciò che avviene nei parcheggi.

Arrivano i droni al centro commerciale di Arese

Diecimila posti auto e un’area di oltre di milioni di metri quadrati. Centinaia di telecamere, uomini a terra e presto anche il supporto aereo dei droni. Il centro commerciale di Arese è il primo ad aver ottenuto dall’Enac (Ente Nazinale di Aviazione Civile) il via libera per l’utilizzo dei droni in aree pubbliche. Lo scopo è di filmare, fotografare, registrare quanto avviene nell’enorme area parcheggio del centro che ogni giorno attira decine di migliaia di visitatori. Visitatori che, assicurano dal centro, non devono temere per la loro privacy: ciò che registreranno, come avviene già per le telecamere, sarà utilizzato solo per la sorveglianza.

Sicurezza tecnologica integrata

Ai droni non sarà affidata in toto la sicurezza del centro. Anzi, si integreranno alla rete di controllo esistente, fatta di telecamere e personale a terra. Sorvoleranno continuamente il parcheggio e il tetto della struttura, osservandola con i loro potenti occhi elettronici.

I droni Titan acquistati dal centro commerciale di Arese, prodotti dall’italiana Italdron, sono infatti dotati di telecamere a infrarossi e “smart”, in grado di riconoscere un volto o una targa fino a 600 metri di distanza. Hanno autonomia di circa 40 minuti e saranno continuamente sostituiti dal personale.

Truffatori nel mirino

Nel mirino, scassinatori e truffatori che potranno così essere riconosciuti e identificati a vantaggio delle forze dell’ordine, ma il controllo dall’alto permette anche un più completo sguardo su ciò che avviene all’interno dell’area, enorme.