Al fondo Valli prealpine arrivano 2 milioni di euro per sostenere due progetti in provincia di Como.

Fondo Valli prealpine

Ammontano a 2 milioni i fondi stanziati da Regione Lombardia con delibera del 16 luglio, su proposta dell’assessore regionale alla Montagna, Enti Locali e Piccoli Comuni Massimo Sertori. Sono stati ratificati i nuovi accordi di collaborazione tra la Regione e i soggetti capifila dei progetti, oltre a integrare le strategie esistenti di progetti avviati nel 2017. Il fondo regionale Valli Prealpine, istituito per favorire la ripresa socioeconomica e lo sviluppo sostenibile delle montagne lombarde, individua e finanzia progetti di sviluppo locale al fine di contrastare l’isolamento e l’abbandono dei territori montani.

“Con questa delibera – commenta Sertori – Regione ha voluto mettere a disposizione di un importante territorio, come Como, risorse significative per sostenerne lo sviluppo, favorendo la crescita di un turismo sostenibile, migliorare la dotazione infrastrutturale ed incrementare la sicurezza del territorio”.

I progetti in provincia di Como

In provincia di Como, per le nuove strategie sono stati attribuiti 564mila euro al progetto “Realizzazione di opere di manutenzione, valorizzazione e messa in sicurezza del territorio” della Comunità montana Triangolo Lariano e 1 milione 140mila euro per il progetto “A

cielo aperto itinerari cicloturistici” della Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio. Due inoltre le integrazioni alle strategie già esistenti: 120mila euro per il Comune di Tremezzina e 270mila per la Comunità montana

Lario Orientale-Valle San Martino.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU