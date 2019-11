Albavilla, Albese e Tavernerio hanno un nuvo comandante della Polizia locale

Albese, Albavilla e Tavernerio hanno un nuovo comandante della Polizia locale in convenzione. E’ Pasquale Caputo che, dopo alcuni mesi di servizio a scavalco ha assunto l’incarico a tempo pieno dal 1° novembre.

Di origini partenopee, il nuovo comandante ha prestato servizio in varie realtà lombarde e, come ultima esperienza, presso la Polizia locale di Paderno Dugnano. “Questo nuovo incarico si colloca in una realtà completamente diversa da quella da cui provengo, ma non per questo meno stimolante. In questi giorni ho potuto apprezzare l’accoglienza “di paese”, con molte persone che hanno voluto salutarmi e farmi gli auguri. Questo mi ha trasmesso appieno il senso e la misura della responsabilità di questo ruolo”.

