E’ morto a 50 anni il consigliere comunale di Albese con Cassano Matteo Molteni, conosciutissimo in paese anche per il ristorante Ai Platani che gestisce insieme alla madre.

Albese con Cassano piange il consigliere comunale e ristoratore Matteo Molteni

L’uomo, sposato con Barbara Malugani, era un grande appassionato di musica e di sport. Era stato tra i promotori di “Albese Grandi eventi” e aveva portato in paese grandi nomi della musica italiana da Emma a Nek fino a Mengoni. Nel 2016 Matteo Molteni era stato protagonista in Tv nel programma “Cucine da incubo”, trasmissione in onda sul canale Nove e condotta dallo chef Antonino Cannavacciuolo. Proprio lo chef aveva fatto “irruzione” nel noto locale albesino, il ristorante pizzeria Ai Platani per risollevare l’attività. Protagonisti dell’episodio erano stati proprio Matteo e la mamma Lella per la gestione del ristorante e pizzeria.

L’ultimo saluto

Il primo cittadino Alberto Gaffuri ha proclamato il lutto cittadino lunedì 15 aprile durante la cerimonia funebre. L’ultimo saluto a Matteo avverrà alle 14.45 nella chiesa di Abese con Cassano.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 13 aprile 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui