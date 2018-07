Albese con Cassano ospita la 20^ edizione della Mediofondo, in programma il 15 luglio, nel ricordo di Fabio Casartelli. Sono trascorsi quasi 23 anni da quel tragico 18 luglio 1995, quando una caduta durante la 15^ tappa dell’edizione numero 82 del Tour de France, costò la vita al campione albesino.

Fabio Casartelli appuntamento il 15 luglio

Oltre alla gara ciclistica ci sarà una novità. Il 50enne podista albesino Stefano Molteni ricorderà Fabio, percorrendo una personale maratona lungo il percorso lungo. 114 km nell’entroterra comasco che includono le due storiche salite del Giro di Lombardia: quella dal Bellagio al Ghisallo e il Muro di Sormano.

Una giornata in compagnia

Lo spirito della Mediofondo e della Pedalata Ecologica in ricordo di Fabio Casartelli sarà infatti quello di vivere una giornata in compagnia e spensieratezza in sella. L’appuntamento sarà animato dai numerosi e colorati team.