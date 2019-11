Pubblicati, lunedì 25 novembre, da Aler i termini per aderire al bando di vendita all’asta di nuovi alloggi nella zona di Varese-Como-Monza Brianza-Busto. Nella Provincia di Como sono disponibili 11 alloggi. E’ possibile presentare la domanda fino alle 12 del 20 dicembre.

Aler lancia il bando per gli alloggi anche nella provincia di Como

In provincia di Como sono disponibili 11 alloggi, dai 78 ai 139 mq, localizzati nei comuni di Appiano Gentile, Cantù, Garzeno, Mariano Comense, Turate e Veniano, quasi tutti con box auto annesso, e con prezzi a base d’asta a partire da 3o mila euro.

Nel bando, pubblicato sul sito www.alervarese.com, le famiglie e singole persone potranno dunque trovare soluzioni abitative e tutte le indicazioni sulle modalità di partecipazione all’asta e sugli uffici da contattare per informazioni o per visualizzare gli alloggi.

Un’occasione per acquistare casa

“Si tratta di un’iniziativa in attuazione del Programma di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio ALER previsto dalla L.R. 16/2016 – commenta il presidente Giorgio Bonassoli – che, se per l’azienda ha l’obiettivo di fare ordine, dismettendo gli alloggi liberi e residuali siti in condomini misti, per i cittadini diventa un’ottima occasione per acquistare casa: i prezzi a base d’asta sono molto interessanti, così come la svariata localizzazione degli alloggi che possono essere preventivamente visionati contattando gli uffici”.

Altri servizi

Aler ricorda inoltre la possibilità, per chi vive in situazioni di ristrettezza economica, di richiedere l’assegnazione di un alloggio in locazione a canone sociale: è possibile presentare domanda di assegnazione online, accedendo alla Piattaforma regionale dei servizi abitativi www.serviziabitativi.servizirl.it, nei periodi individuati dagli ambiti territoriali e indicati negli appositi avvisi pubblici.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito internet oppure recarsi presso gli uffici di Como, in Via Italia Libera 17, contattabili telefonicamente e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.15, il martedì e il giovedì ore 14.30-16.00.

