Nel 2017 era balzato alle cronache per aver rifiutato ad un’offerta economica importante dalla Cina (QUI I DETTAGLI). Ora Alessandro Cannataro, calciatore originario di Mariano Comense con un passato nelle giovanili dell’Inter, è protagonista nel programma tv Temptation Island.

Alessandro Cannataro a Temptation Island

Per lui si tratta di un ritorno sul grande schermo, visto che nel 2018 aveva partecipato a Uomini e Donne (QUI I DETTAGLI). Nella nuova edizione di Temptation Island, che ha preso il via lunedì, Cannataro partecipa come “tentatore”. Già dalla prima puntata si vede come sia riuscito a fare breccia nel cuore di Jessica, fidanzata di Andrea. Un feeling molto particolare il loro che sicuramente terrà col fiato sospeso i telespettatori di Canele 5.

Professione centrocampista

Nato il 20 aprile del 1995, Cannataro ha 24 anni. Dopo le giovanili in nerazzurro ha giocato per la Pro Patria, poi si è trasferito all’AFC Bournemouth U21, poi ha fatto tappa in Spagna tra Marbella e Gerena. Tornato in Italia è stato al Lecco, al Ciserano, poi al Sondrio e a Levico Terme.