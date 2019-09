Sorpresa vip ieri, 5 settembre, ad Anzano del Parco. In un piccolo locale del paese infatti è entrato l’attore Alessandro Gassmann.

Alessandro Gassmann ad Anzano del Parco

Il figlio dell’indimenticabile Vittorio Gassmann, ad Alserio per girare uno spot pubblicitario, nel pomeriggio di ieri ha fatto una piccola pausa caffè dal lavoro nel locale “La bottega di Elisa” di via Ortelli 2.

Non poteva mancare uno scatto con la proprietaria del locale, proprio dietro il bancone. Lei stessa su Facebook ha commentato: “E poi……

A sorpresa…. Chi ti arriva in bottega… Alessandro Gassmann…… Caffè con tanti complimenti per il locale!”.

L’attore è solo l’ultimo dei tanti vip apparsi negli ultimi mesi nel Comasco: dall’ex coppia presidenziale Barack e Michelle Obama a Christina Aguilera passando per Miley Cyrus e Chiara Ferragni e Fedez.

