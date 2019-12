Il 27 novembre si è tenuto il secondo appuntamento di “Alimentazione, stili di vita e attività fisica” a Erba, presso la Pasticceria Sartori, che ha registrato lo stesso successo del primo incontro tenutosi nella sede di Confcommercio Como lo scorso 11 giugno. Questo dimostra l’interesse riguardo i temi della salute e quanto sia importante l’attività di educazione e sensibilizzazione che Ente Mutuo Regionale -la mutua dei Soci di Confcommercio – compie sui diversi territori in cui è presente.

Alimentazione, stili di vita e attività fisica: la serata a Erba

L’iniziativa, organizzata insieme al Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Como e CAB Polidiagnostico, vuole promuovere la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione, unita a uno stile di vita sano e ad una giusta attività fisica. A portare i loro saluti vi erano Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como, Davide Carnevali, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Como, e Giuseppe Dalla Costa, direttore di Ente Mutuo Regionale, che hanno anticipato per il prossimo anno la volontà di continuare questo progetto insieme anche all’Associazione Italiana Celiachia, presente all’evento. Il dottor Paolo Godina di CAB Polidiagnostico e il dottor Mattia Frigerio di Como Fitness Club, successivamente, hanno mostrato le linee guida da seguire per gestire al meglio ogni aspetto legato alla nutrizione e all’attività fisica, spiegando in modo semplice l’importanza dei differenti alimenti ed il rapporto dei loro nutrienti, aspetti da tenere sempre in considerazione per impostare una sana alimentazione. Il dottor Frigerio ha inoltre parlato dei gruppi alimentari, chiarendo quali siano gli alimenti che li compongono così da non avere più dubbi su cosa è possibile mangiare e su come variare la dieta. Grande attenzione , infine, è stata posta sull’importanza del movimento e di una costante attività fisica.