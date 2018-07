Ancora allarme Listeria monocytogenes. Poco più di un fa era stata ritirata della carne per lo stesso tipo di contaminazione. Oggi si aggiunge un nuovo lotto a rischio: il prosciutto cotto del marchio italiano Fiorucci.

Il prodotto richiamato è il prosciutto cotto “Quanto Basta” Fiorucci per due persone da 90 grammi. Il lotto coinvolto è il 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018. L’avviso riguarda le catene Unicoop Tirreno, in tutti i punti vendita della Toscana e del Lazio, e Coop Alleanza 3.0: Ipercoop Abruzzo a Chieti e Le Zagare e Le Ginestre a Catania. Il prodotto non deve essere consumato e può essere riconsegnato al supermercato per ottenere la sostituzione o il rimborso.

Perchè è pericolosa la listeriosi

La listeria è il batterio responsabile della listeriosi, una grave infezione pericolosa soprattutto per le donne in gravidanza.

