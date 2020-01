L’associazione “Incontro”, con il patrocinio del Comune di Villa Guardia, lanciano “Allenamente”: il corso inizierà giovedì 30 gennaio, presso la sede del sodalizio.

“Allenamente” per un “benessere senza età”

Quale modo migliore, se non un laboratorio, per allenare e stimolare la mente? L’associazione Incontro e l’Amministrazione comunale di Villa Guardia, propongono “Allenamente”, un nuovo corso di allenamento mentale che rientra nel progetto “Benessere senza età”. La presentazione del laboratorio, aperta a chiunque voglia partecipare, sarà alle 15.30 di giovedì 16 gennaio, nella sede del sodalizio, in via Vittorio Veneto 51, dove si terranno i quattro incontri fissati per giovedì 30 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio e 12 marzo, dalle 15.30 alle 17. Attenzione ed esplorazione, scrittura, linguaggio e progettualità, memoria sensoriale, cognitiva e tanto altro, sono i punti di forza su cui i partecipanti lavoreranno. Per iscriversi, compilare la locandina scaricabile dal sito internet del Comune. Il corso prevede un contributo di 5 euro a incontro, per un totale di 20 euro. La referente del progetto è Alessandra Riva, psicologa psicoterapeuta, contestabile allo 031-5477465.