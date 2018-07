La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) nel Lecchese e nel Comasco per forti temporali invitando tutti a prestare la massima attenzione.

Forti temporali in arrivo

Lo stato di allerta è attivo da oggi, venerdì 20 luglio. La nostra regione sarà infatti interessata da un graduale cedimento dell’area di alta pressione per l’avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica. Dalla tarda mattina oggi saranno quindi possibili rovesci e temporali a partire dalle aree alpine e prealpine, con interessamento da metà pomeriggio dei restanti settori a partire da pianura occidentale. In tarda serata fenomeni tendenti a diffusi e in intensificazione, in particolare sui settori occidentali. Fin dalla notte tra venerdì 20 luglio e per gran parte di sabato 21 luglio permarranno condizioni di marcata instabilità. (Clicca qui per le previsioni meteo di Arpa Lombardia)

I consigli

In caso di temporali

Resta lontano da pali o alberi

Evita il contatto con oggetti conduttori di eletticità

Togliti di dosso oggetti metallici (anelli, collane, orecchini)

Resta lontano dai tralicci dell’altra tensione.

In montagna

Scendi di quota evitando creste o vette

Cerca riparo in una grotta o una costruzione mantenendoti distante dalle pareti

Accovacciati a piedi uniti ed evita di sdraiarti o sederti per terra

Resta a distanza da altre persone

Evita percorsi attrezzati con funi e scale metalliche.

Al mare o al lago

Esci immediatamente dall’acqua

Allontanati dalla riva o dal bordo di una piscina all’aperto

Liberati di ombrelli, ombrelloni, canne da pesca e qualsiasi altro oggetto appuntito.

In casa