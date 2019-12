Allerta meteo per vento forte: dalla serata rovesci e forti raffiche. Il Centro Meteo Lombardo ci aggiorna su transito di una perturbazione dalla fenomenologia abbastanza significativa.

In arrivo rovesci e forti raffiche di vento

Nella giornata di oggi venerdì 20 dicembre 2019, con finestra di massima attività nelle ore tardo pomeridiano-serali, la nostra regione sarà interessata dal transito di una perturbazione dalla fenomenologia abbastanza significativa, con rinforzo importante della ventilazione orientale e locali rovesci a seguire. Ad informarci è il Centro Meteorologico Lombardo che prevede l’arrivo di un sistema frontale atlantico che porterà dal pomeriggio un richiamo di ventilazione da est in sede padana, via via più consistente con picco serale.

Localmente sono attese raffiche fino a 50-70 km/h, specie nei settori di medio-alta pianura centrale (Bergamasca e Cremasco, ma anche su Lodigiano, Ovest Milanese, Brianza comasca e lecchese, Monzese, Bergamasca e Bresciano). Prestate dunque attenzione a riguardo, in particolare tra le ore 17 e le 21.

Contemporaneamente al rinforzo del vento orientale al suolo, per la precisione sul limite occidentale del richiamo stesso (province a ridosso del Piemonte), andranno a svilupparsi linee di rovesci localmente intensi, sia a ridosso di Alpi, Prealpi e pedemontane, sia in sede padana centro-occidentale, indicativamente lungo una convergenza distesa in senso meridiano tra est Pavese, Milanese e Varesotto, nonché in Alto Oltrepò Pavese. Sempre nel tardo pomeriggio/sera, dunque, attenzione alla pioggia localmente insistente e abbondante.

Sorvegliati speciali i fiumi Seveso e Lambro, per rischio esondazione in territorio milanese.

Come riporta il Centro Meteorologico Lombardo nel corso della serata le precipitazioni tenderanno (lentamente) a traslare verso nord-est, impegnando anche parte delle restanti aree di pianura, fatta forse eccezione per l’est Cremonese e il Mantovano.

Il tempo per sabato e domenica

Nella giornata di domani, sabato 21 dicembre, ci conferma l’esperto meteo Christina Brambilla, al mattino possibili nebbie e nubi bassi che poi lasceranno spazio durante la giornata a schiarite e a sole durante le ore centrali specie sulle zone montane, pedemontane e medio/alte pianure. Clima gradevole di giorno con massime fino a 12/13 gradi, minime sui 6/8 gradi.

Nel tardo pomeriggio veloce arrivo di nuove nuvole dai quadranti nord/occidentali con cieli nuvolosi in serata e nuove piogge tra la sera e la notte sparse specialmente sulla parte centrale ed alta della regione.

Nevicate oltre i 1.500/1600 metri con altri 10/20 cm di neve fresca.

Domenica 22 dicembre al mattino nuvolosità residua ma asciutto, fatto salvo qualche residua pioggia su bresciano e mantovano. Durante la giornata le nuvole lasceranno il posto a parziali schiarite e clima mite. Temperature minime tra 6/8 gradi, massime tra 12/13 gradi.