Torna la tradizione a Erba

Piazza Mercato si anima

Si è aperta con successo sabato, 11 agosto, la grande festa di ferragosto organizzata come tradizione vuole dalle Penne nere cittadine. Un evento sempre atteso da quanti trascorrono l’estate in città e un’occasione piacevole per passare momenti in compagnia assaggiando piatti di buona cucina.

Pranzo e cena in compagnia

Dopo la cena di sabato e gli appuntamenti gastronomici di ieri, domenica, i buongustai potranno sedersi a tavola fino a mercoledì. Oggi e domani, lunedì 13 e martedì 14 agosto, piatti tipici della tradizione brianzola a disposizione dalle 12 e dalle 19, con possibilità di asporto dalle 11.

Festa grande a Ferragosto

Mercoledì, 15 agosto, la manifestazione raggiungerà il clou con l’apertura della cucina alle 12 e alle 19 (con possibilità di asporto sempre dalle 11) e infine con un momento musicale a partire dalle 21, con un’allegra serata danzante.

Appuntamenti religiosi

Accanto agli eventi “laici”, ci saranno anche quelli religiosi nella chiesa dedicata ai Santi Carlo e Rocco. Mercoledì alle 20.30 ci sarà il rosario meditato; giovedì 16 alle 20.30, la processione con la reliquia in via Trieste e in via Lamarmora a cui farà seguito la celebrazione eucaristica. Nella giornata del 16 agosto la chiesa sarà aperta tutta la giornata per permettere ai fedeli di pregare.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU