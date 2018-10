Scossa di terremoto nelle prime ore di oggi, martedì 16 ottobre 2018.

Scossa di terremoto

Come riporta ilCanavese.it, era da poco passata la mezzanotte di oggi, martedì 16 ottobre 2018, quando la terra ha tremato in Canavese. L’epicentro della scossa è stato a Sparone (TO), ad una profondità di 3,1 chilometri. La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’intensità è stata di 1,6 gradi Richter. Molti sui social hanno scritto di aver avvertito la terra tremare.

Altre scosse al Nord

Si tratta della seconda scossa in pochi giorni. La prima si era registrata lo scorso 18 settembre a Frassinetto, appena 6 chilometri di distanza da quello di oggi. Non sono però le uniche scosse registrate al Nord dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre, infatti, la terra ha tremato anche in provincia di Bologna per ben tre volte.

