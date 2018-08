Amiche inseparabili vincono la battaglia contro il tumore. Una storia di grande coraggio e di amicizia, quella tra due giovani ragazze, Alice e Giorgia, e tra le loro mamme, Luciana e Simona. Un’amicizia nata in un momento molto delicato tra la famiglia di Caslino d’Erba e quella residente a Erba e che ora, anche grazie al supporto reciproco, è stato superato.

“Io e Simona ci conoscevamo di vista, le nostre figlie quando erano più piccole frequentavano lo stesso oratorio – racconta mamma Luciana – Sono stata io a mettermi in contatto con lei quando ho saputo che anche a sua figlia Giorgia avevano diagnosticato lo stesso tipo di tumore cerebrale che mia figlia aveva avuto sei anni prima. E’ stato un po’ come rivivere tutto ciò che avevo passato e da quel giorno diciamo che non ci siamo più staccate”.

Le due mamme si sono quindi tenute in contatto durante la terapia della figlia di Simona, che ora per fortuna sta bene. Con il passare dei mesi il loro rapporto è diventato sempre più stretto e anche tra le ragazze, che hanno la stessa età e che addirittura sono venute alla luce a pochi giorni di distanza, è nato un legame profondo. “Il destino è proprio imprevedibile – continua mamma Luciana – Io e Simona quando ci siamo incontrate e conosciute meglio abbiamo addirittura scoperto che eravamo nello stesso reparto di maternità. Con i nostri mariti e degli amici abbiamo poi pensato di far qualcosa per sostenere la ricerca: è grazie a quella se oggi le nostre figlie sono due ragazze sane e piene di vita”.

Il comitato “Casa Sorriso”

Da qui dunque l’idea delle famiglie di creare il comitato “Casa Sorriso”, che raccoglierà fondi a sostegno dell’Associazione Bianca Garavaglia organizzando eventi di sensibilizzazione, feste per giovani adolescenti, laboratori creativi per i più piccoli, mercatini. “Il protagonista sarà il sorriso di tutti noi e di chi vorrà aiutarci – spiegano le mamme che insieme ai loro mariti Marco Testa e Ivan Combi e il presidente Massimiliano Fioroni hanno dato vita alla nuova associazione – Con la nostra esperienza abbiamo capito che per vincere una guerra simile occorre essere ben preparati, non può bastare la forza di volontà. Vorremmo rendere noto a tutti quali siano i grandi passi fatti fino ad oggi dalla ricerca scientifica sul tumore pediatrico, in particolar modo su quello cerebrale, e quanto sia importante continuare a sostenerla, affinché siano sempre di più i bambini e i ragazzi a vincere questa terribile battaglia”.

Ora stanno bene

Alice e Giorgia oggi sono due ragazze solari e innamorate della vita: praticano entrambe danza, una Hip Hop e l’altra Classica e dopo le cure sono tornate alla loro vita di sempre fatta di spensieratezza, impegni scolastici e sport. “Certo ci sono i controlli, ma il peggio è passato. Ci rendiamo conto che è difficile, ma con il giusto sostegno si può affrontare anche la battaglia più difficile. Troppe volte la gente scappa, o non vuole sentire cose brutte. Noi crediamo che parlarne, sostenere la ricerca e sensibilizzare il più possibile le persone sia fondamentale”.

