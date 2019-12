Anche nel Comasco sono arrivati i primi fiocchi di neve.

Anche nel Comasco è arrivata la prima neve

Non certo la nevicata del secolo, anzi. Fiocchi bene più consistenti sono caduti in Valsassina come per altro l’esperto meteo Cristian Brambilla aveva annunciato.

La giornata di oggi

E ora? Cosa ci aspetta. Sempre secondo Brambilla nel Comasco, in pianura, ma anche in Bergamasca (compresa Bergamo alta), Bresciano, Varesotto, Lecchese, le nevicate saranno deboli con accumuli tra 1 e tre centimetri. Ma basterà alzarsi di poco, intorno ai 650 metri per avere accumuli più consistenti tra i 3 e i 5 centimetri.

Domani

Secondo le previsioni di Arpa “sono due i rapidi passaggi perturbati con precipitazioni deboli, ma nevose fin quasi a quote di pianura: un primo passaggio quello che è avvenuto stanotte un secondo nella giornata di venerdì. Probabile ritorno a tempo temporaneamente stabile e soleggiato per sabato e domenica. Per l’inizio della settimana prossima nuvolosità e probabilità di precipitazione nuovamente in aumento”.