La pioggia oggi “non molla”, ma presto ci attende un tregua, seppur non stabile, dal maltempo. Lo assicura l’esperto meteo Christian Brambilla.

Oggi ancora tanta pioggia

Oggi, martedì 19 novembre stivaloni, impermeabili e ombrelli saranno assolutamente necessari. Ci attende una giornata caratterizzata da cieli coperti con precipitazioni sparse su gran parte della regione, alternanza di piogge deboli a piogge moderate e locali rovesci intensi. Neve oltre i 1.200 metri in generale. Nella serata cessazione dei fenomeni a partire da Bresciano, Cremonese, Mantovano, Bergasmasca e Lodigiano. Piogge fino a metà/tarda sera su altre zone. Temperature tra 6 e 9 gradi. Quota neve in rialzo oltre i 1400-1700 metri a partire dalla notte su settori prealpini e nel corso della giornata di domani 19 novembre anche su quelli alpini.

Allerta per rischio idrogeologico

Per la giornata di oggi in Lombardia permane l’allerta gialla, ovvero di attenzione, per rischio idrogeologico.

Previsioni meteo, domani breve tregua

Al mattino nuvolosità residua, da metà mattina prime importanti aperture con poi cieli più soleggiati od al più nuvolosità variabile a metà giornata. In serata cieli poco nuvolosi. Temperature minime tra i 4 e i 6 gradi, max 10/12 gradi. Quota neve in rialzo oltre i 1400-1700 metri a partire dalla notte su settori prealpini e nel corso della giornata di domani 19 novembre anche su quelli alpini.

Giovedì nuvoloso, possibili nebbie su bassa pianura o foschie. In giornata non si esclude qualche locale piovasco qua e la. Temperature tra 7 e 10 gradi.