Angela giovane capo servizio della Sos di Lurago

Si chiama Angela Rigamonti, ha 25 anni, vive a Cremnago, ed è il più giovane capo servizio della Sos di Lurago. Una carriera con la divisa arancione iniziata molto presto per Angela, quando aveva da poco compiuto 18 anni.

Un ingresso nella famiglia Sos che è stato un’ottima palestra per avviare il percorso di studio alla facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Milano Bicocca. Ora la ragazza, dopo la laurea nel mese di luglio, affronterà la specialistica nell’ambito della Medicina o della Chirurgia d’urgenza. La storia della 25enne è diventata simbolica per tanti volontari e soprattutto per chi desidera entrare a far parte del gruppo, ma è ancora titubante e si è trasformata in uno spot per promuovere il nuovo corso che inizierà a febbraio.

L’intervista sul Giornale di Erba da sabato 18 gennaio 2020 in edicola

