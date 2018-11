Regione Lombardia stanzia 35mila euro per le squadre di anticendio bochivo nella Provincia di Como.

Antincendio boschivo Regione Lombardia stanzia 35mila euro

Regione Lombardia ha stanziato 320mila euro in favore delle squadre specializzate nell’Antincendio boschivo afferenti a Comunità montane e Parchi regionali.

I finanziamenti riguardano in totale 29 enti (20 Comunità montane e 9 Enti parco). Nel dettaglio per la Provincia di Como sono stati stanziati 35mila euro a favore di 2 Comunità Montane e un Parco. Si tratta della Comunità Montana Triangolo Lariano, 12.883 euro, la Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, 16.000 euro; il Parco Pineta e Appiano Gentile, 6.400 euro.

“Sostegno ad un’attività fondamentale”

“Uno stanziamento che testimonia l’attenzione e la concretezza messa in campo da Regione Lombardia nei confronti dei territori montani”. Così il consigliere regionale della Lega, Gigliola Spelzini interviene in merito ai 320 mila euro assegnati dalla Giunta Fontana alle Comunità Montane e ai Parchi Regionali della Lombardia. “I fondi sono destinati – prosegue Gigliola Spelzini – alle squadre specializzate nell’Antincendio Boschivo al fine di sostenere la loro fondamentale attività nella salvaguardia del nostro patrimonio forestale. Le risorse messe a disposizione dalla Regione vanno nella direzione di rafforzare l’intero sistema delle Comunità Montane, il cui ruolo deve assolutamente essere potenziato. La montagna lombarda, che rappresenta il 50% del territorio regionale, non va lasciata a se stessa ma deve essere considerata un patrimonio ambientale, culturale ed economico da valorizzare il più possibile”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU