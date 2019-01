Il Comune di Erba ha deciso di aprire il bando di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Aperto il bando di assegnazione alloggi a Erba

Il bando rimarrà aperto fino al 28/02/2019, per partecipare dev’essere compilata una domanda di partecipazione, la quale, deve essere consegnata, debitamente compilata e completa di tutti i documenti richiesti, entro le 13 di giovedì 28 febbraio, e sarà ritirata solo se completa di tutti gli allegati richiesti. Per la consegna bisogna prenotare un appuntamento al numero 031/615540 durante gli orari d’apertura. Alla chiusura del bando verrà formata la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. I richiedenti avranno tempo 15 giorni per presentare un ricorso amministrativo in opposizione, e, concluso l’esame, verrà stilata la graduatoria definitiva valida per l’assegnazione degli alloggi disponibili.

Di seguito sono indicati gli orari di apertura del bando:

Lunedì – dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Martedì – dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Mercoledì – dalle ore 09.30 alle ore 15.00

Giovedì – dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Venerdì – dalle ore 11.00 alle ore 13.00