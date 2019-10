«Quante sono le tue opere, Signore!»: un momento di riflessione a più voci sul tema della custodia del Creato a Canzo, presso la chiesa di San Francesco, domenica 27 ottobre. L’appuntamento con il Gruppo Naturalistico della Brianza è alle 15.

Gruppo Naturalistico della Brianza a Canzo

Il Gruppo Naturalistico della Brianza, in collaborazione con la parrocchia di Canzo e con don Antonio Pogliani, vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale “Alta Valassina”, propone per domenica 27 ottobre, alle 15, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi a Canzo, il tradizionale momento di riflessione a più voci sul tema della custodia del Creato, giunto alla sua decima edizione.

“La meditazione di quest’anno, dal titolo «Quante sono le tue opere, Signore!», prenderà spunto principalmente da testi biblici, dal magistero di Papa Francesco e dalle indicazioni che i Vescovi Italiani ci hanno lasciato in occasione della XIV Giornata per la Custodia del Creato 2019 dello scorso 1 settembre – spiegano gli organizzatori – L’incontro sarà anche una bella occasione per esprimere la nostra riconoscenza a chi ha fatto parte del nostro Gruppo e ci ha lasciato”.

Accompagneranno la riflessione intermezzi musicali a cura di Eugenio Pruonto (tastiera) e Miriam Arrigoni (flauto).

L’ingresso è libero.