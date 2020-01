Medicina dello Sport, visite specialistiche per l’idoneità alla pratica agonistica e non agonistica di tutti gli sport, controlli mirati per gli sportivi e trattamenti specifici di massofisioterapia. Si apre all’insegna di sport, salute e benessere il nuovo CMC Sport, Centro di Medicina dello Sport di Cantù.

Apre CMC Sport: il primo centro a Cantù dedicato alla Medicina delllo Sport

Il Centro nasce dalla trentennale esperienza del Centro Medico Cantù e del Centro di Medicina dello Sport di Dervio, poliambulatori di eccellenza sul territorio Canturino e Lecchese. Grazie ad un team di Specialisti guidati dal Dott. Alberto Colombo, il CMC Sport offre ai suoi

clienti tutti i servizi legati alla medicina dello sport e include inoltre una palestra medica per la riabilitazione e la ginnastica posturale e correttiva.

“Tutela della salute come primo obiettivo”

“Siamo molto contenti di poter ampliare la nostra offerta di Medicina dello sport nel territorio di Cantù – commenta il Direttore sanitario Dott. AlbertoColombo – La tutela della salute degli atleti è il primo obiettivo del nostro Centro. Con la certificazione dell’idoneità periodica, obbligatoria per legge in Italia, con la prevenzione di traumi e sovraccarichi e il loro trattamento, con la consulenza per ogni aspetto sanitario inerente all’attività fisica, il nostro Centro si pone come punto di riferimento nel territorio”.

L’open day

Per far conoscere i servizi di CMC Sport, il Centro Medico ha organizzato un Open Day il 18 gennaio nella sua sede di via al Monte 4 di Cantù (parcheggio interno). Durante la giornata sarà possibile visitare gli ambulatori, parlare con il personale e conoscere i servizi di medicina dello

sport pensati per atleti grandi e piccini. Tutti i dettagli e i contatti sul sito CMCSPORT.it.